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بالصور || “سيارة الخادم 9 “وتجهيزه للاحتفال تطوف الإسكندرية وذعر بين الأهالي والمرور يحاول فك اللغز ويكثف جهوده في البحث عنه

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بالصور || “سيارة الخادم 9 “وتجهيزه للاحتفال تطوف الإسكندرية وذعر بين الأهالي والمرور يحاول فك اللغز ويكثف جهوده في البحث عنه بالصور || “سيارة الخادم 9 “وتجهيزه للاحتفال تطوف الإسكندرية وذعر بين الأهالي والمرور يحاول فك اللغز ويكثف جهوده في البحث عنه

ما زال لغز صفحة تحت الأرض يثير جدلاً كبيراً في الشارع المصري خاصة بعد تفجير كنيستي ماري جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك من خلال نشر منشورات غريبة ومثيرة من خلال هذه الصفحة.

وبعد ساعات من نشر منشور فسره النشطاء بأنه إشارة واضحة لأعمال إرهابية في المدارس والجامعات، وإعطاء الإشارة بذلك،  طافت اليوم م\ينة الإسكندرية سيارة مكتوب عليها بخط واضح، الخادم 9 جاهز للاحتفال.

 

وكانت السيارة الملاكي التي أثارت الذعر بين المواطنين تحمل رقم “23812”  وقام الأهالي بتصويرها والإبلاغ عنها، وبدأ الأمن في البحث، ويكثف رجال المرور بحثهم عن السيارة، خوفاً من أن يكون ذلك إشارة لعمل إجرامي، أو أن صاحبها له علاقة بالتفجيرات.

 

المصدر : فايف

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