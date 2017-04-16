بالفيديو || سعودي يصفع امرأة في الشارع ويطرحها أرضًا : أمير مكة تدخل

سمر العشري

أمر خالد الفيصل أمير مكة المكرمة الجهات المختصة بسرعة البحث عن الرجل، الذي صفع امرأة سعودية في أحد أسواق المدينة، لمعاقبته على ما فعل.

نشر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تقول: «أمير مكة يوجه شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدي على امرأة في مكة، وإحالته للجهات المختصة».

وكان نشطاء على موقع «فيسبوك» تداولوا مقطع فيديو لرجل يعتدي على امرأة في أحد أسواق مكة، وقد صفعها على وجهها، وطرحها أرضًا، فدشنوا هاشتاج باسم #ذكر_يعتدي_على_امرأة_بمكة، فاستجابت السلطات السعودية وتحركت للبحث عن المعتدي.

المصدر: المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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