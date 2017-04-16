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بالصور || العثور على حوت عملاق نافق بشرم الشيخ: تعرض لهجمات من أسماك القرش

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بالصور || العثور على حوت عملاق نافق بشرم الشيخ: تعرض لهجمات من أسماك القرش بالصور || العثور على حوت عملاق نافق بشرم الشيخ: تعرض لهجمات من أسماك القرش

نجحت محميات جنوب سيناء برئاسة محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، في إخراج حوت عملاق نافق قبالة شواطئ نبق بشرم الشيخ، حيث عثر عليه حراس البيئة أثناء دوريات الرصد البيئي.

وتوجهت قوارب الرصد البيئى لإخراج الحوت النافق والتي استمرت أكثر من 10 ساعات.

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وقال محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، إن «الحوت بلغ طوله نحو 6 أمتار ووزنه 5 أطنان»، مشيرا إلى أن «الحوت من الحيتان الزائرة لمنطقة خليج العقبة، وأن سبب النفوق غير معلوم حتى الآن، وأن مركز السلام لمكافحة التلوث شارك مع محميات جنوب سيناء في نقله بعيدا عن الشواطئ ونقله لمحمية رأس محمد».

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وقامت محمية رأس محمد تحت إشراف عصام سعدالله، مدير محمية رأس محمد، بدفن الحوت بطريقة بيئية وصحية تتيح للباحثين في البيئة الاستفادة العلمية بهيكله.

ويؤكد مدير محميات جنوب سيناء أن الحوت النافق بعد موته تعرض لهجمات من أسماك القرش، والتهمت أجزاء منه مما يدل على صحة الحياة البحرية في منطقة خليج العقبة.

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المصدر: المصري لايت

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