بالصور || مرور الإسكندرية يحاول كشف لغز سيارة «الخام 9 جاهز للاحتفال»

تعمل الآن مرور الإسكندرية على البحث الشديد من أجل الكشف على السيارة التي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء، حيث قام العديد من المواطنين بتصوير السيارة، حيث أنها كانت تحمل شعارات، الصفحة الشهيرة ” تحت الأرض” التي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري.

المرور تحاول فك شفرة الخادم 9

وكان أهالي شرق الإسكندرية قد انتابتهم حالة من القلق بسبب تلك السيارة خوفاً من أن تكون أداة تفجير أخرى ضد المواطنين الأبرياء.

حيث شاهد عدد من المواطنين سيارة ملاكي تحمل عبارة ” الخادم 9 جاهز للاحتفال”، وعلى الفور قام المواطنون بالتقاط سور لتلك السيارة، وتجمل تلك السيارة لوحة مكتوب عليها : ” ملاكي الإسكندرية “23812”، وبالفعل تم العثور مع صاحب تلك السيارة وجاري التحقيق معه من أجل الوصول للحقيقة كاملة.