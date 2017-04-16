بالصور || فستان دينا الشربيني في حكايات بنات يثير غضب جمهورها

أسماء كردي

أثار فستان الفنانة دينا الشربيني في أحدث حلقات مسلسل حكايات بنات "الجزء الثانى"، استفزاز وغضب الجمهور، وتعرضت بسببه لانتقادات، حيث ظهرت ضمن أحداث الحلقة في حفل زفاف صديقتها "ديجا"، التي تقدمها إنجي المقدم، بفستان مكشوف من الصدر بطريقة استفزت جمهورها واعتبره كثيرون لا يليق بها.

يذكر أن الجزء الثانى من مسلسل حكايات بنات، يعرض على قناة osn الفضائية المشفرة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجى المقدم، وندى موسى، وكريم فهمي، وعمرو صالح، ورمزي لينر، وأحمد العوضي، ومصطفى درويش ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وكان الجزء الأول من "حكايات بنات" قد تم عرضه في 2012 وحقق نجاحًا كبيرًا مما شجع المنتج طارق الجنايني بعد 5 سنوات على إنتاج جزء ثان منه يعرض حاليًا على قناة يا هلا OSN.

المصدر : فيتو