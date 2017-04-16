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محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية
-
الاثنين 17 أبريل 2017 07:45 صباحاً
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة
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الاثنين 17 أبريل 2017 07:15 صباحاً
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية
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الاثنين 17 أبريل 2017 07:15 صباحاً
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص»
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الاثنين 17 أبريل 2017 07:15 صباحاً
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟
-
الاثنين 17 أبريل 2017 07:15 صباحاً
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون
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الاثنين 17 أبريل 2017 06:49 صباحاً
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى
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الاثنين 17 أبريل 2017 06:12 صباحاً
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا
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الاثنين 17 أبريل 2017 06:12 صباحاً
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟
-
الاثنين 17 أبريل 2017 05:18 صباحاً
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا»
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الاثنين 17 أبريل 2017 05:11 صباحاً
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الأخبار - التموين توقع بروتوكولاً مع الأوقاف لتوفير 900 طن سلع غذائية
DMC
DMC
الأحد 16 أبريل 2017 02:02 مساءً
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