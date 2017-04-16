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عقوبة صارمة لفريقي الزمالك والمقاصة في حالة عدم خوض لقائهما اليوم .. وتعليق ناري من "ميدو"

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عقوبة صارمة لفريقي الزمالك والمقاصة في حالة عدم خوض لقائهما اليوم .. وتعليق ناري من "ميدو" عقوبة صارمة لفريقي الزمالك والمقاصة في حالة عدم خوض لقائهما اليوم .. وتعليق ناري من "ميدو"

أعلن اتحاد كرة القدم، أنه سوف يتم تطبيق عقوبة على فريقي الزمالك والمقاصة، إذا أصرا على عدم خوض المباراة التي من المقرر أن يتم عقدها اليوم بينهما، حيث تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري المصري، حيث أشار الاتحاد أن العقوبة سوف تكون خصم 3 نقاط من كل فريق بجانب تغريمه 200 ألف جنيه.

وفي سياق متصل علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي وادي دجلة على تأجيل المباراة حيث كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :

“أجمل شيء في كرة القدم أن دائمًا هناك فرصة ثانية..إذا هزمت أو لعبت مباراة سيئة تريد فرصتك القادمة أن تكون في اقرب وقت ممكن!! الحل الوحيد دائمًا للخروج من الكبوة هو القتال والفوز في المباراة التالية لذلك لا افهم أبدا إصرار البعض على تأجيل المباراة!!.. “سؤال العام..ماتش الزمالك والمقاصه أمتي؟؟؟”

 

المصدر: فايف

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