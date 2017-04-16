بشرى سارة من التموين بشأن زيادة الدعم على البطاقات التموينية خلال رمضان

سمر العشري

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إنه رفع مذكرة لوزارة المالية لدراسة زيادة قيمة الدعم على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن القرار قيد الدراسة من جانب وزارة المالية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ"صدى البلد"، على هامش مؤتمر لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف المصرية لتوزيع نحو 900 طن سلع أساسية على الأحياء الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا، أنه من المقرر رفع مذكرة من وزارة التموين إلى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لزيادة قيمة دعم الفرد على البطاقات التموينية كمنحة رمضانية خلال شهر رمضان المقبل.

ونوه بأنه من المقرر ضخ من 20 ألفا إلى 25 ألف طن دجاج مستورد تدريجيا خلال شهر مايو وحتى حلول العيد الكبير بالإضافة إلى 20 ألف طن لحوم مستوردة.

المصيلحي: مذكرة لرئيس الوزراء لزيادة الدعم على البطاقات التموينية خلال رمضان

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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