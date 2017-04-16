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" صفحة تحت الأرض" تهدد وتتوعد المسلمين والمسحيين برسالة جديدة

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" صفحة تحت الأرض" تهدد وتتوعد المسلمين والمسحيين برسالة جديدة " صفحة تحت الأرض" تهدد وتتوعد المسلمين والمسحيين برسالة جديدة

فرضت صفحة ” تحت الأرض ” نفسها علي المصريين وأخذت جنابا كبيرا جدا من اهتمامهم، بعد إنشاء هذه الصفحة التي أثار الجدل في الفترة الأخيرة، بعدما تنبأت بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية التي ذهب بها أرواح الكثيرون من المصريين، في الليلة التي بات أعين الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه ودموعهم علي وجوههم.

ثم واصلت صفحة تحت الأرض جدلها ولمحت من خلال منشور مشفر بإعلان السعادة بما حدث وتوعدت بعمليات إرهابية جديدة ضد المصريين وضد مؤسسات الدولة، وكان أخر تهديدات صفحة تحت الأرض تنفيذ عمل أجرامي غدا في الاحتفال بشم النسيم، وتهديد للرئيس ، وتهديد لمدارس الثانوية العامة، وتهديد لبعض الشخصيات العامة مثل مرتضي منصور والإعلامي أحمد موسي.

 

هذا وقد نشرت صفحة “تحت الأرض ” ليلة أمس السبت منشورا جديدا يحمل تهديد للمسلمين والمسحيين في الفترة القادمة، ونعرض لكم صورة من المنشور:

ومن المؤكد أنها لن تكون المرة الأخيرة التي تقوم بها صفحة تحت الأرض من نشر رسائل التهديد حتي تنجح الداخلية المصرية في القبض علي باقي عناصرها بعد القبض علي اثنين من مسئوليها.

 

المصدر: فايف

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