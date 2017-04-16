ملكة إنجلترا تبحث عن «كبير للخدم» براتب خيالي

سمر العشري

فرصة جديدة للعمل داخل قصر باكنجهام، فملكة إنجلترا إليزابيث الثانية تبحث عن كبير للخدم متدرب جديد سيحصل على 18.850 جنيه استرليني سنويًا.

سيحتاج المتقدم للوطيفة أن يمتلك مستوى جيد من اللغة الإنجليزية، ولا يجب بالضرورة أن يكون من المملكة المتحدة، فالوظيفة متاحة أمام الجميع من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لموقع "مترو" البريطاني.

سيحصل المتقدم الناجح على أفضل تدريب لرئاسة الخدم، إلى جانب إجازة 33 يومًا مدفوعة الأجر، ولكن إذا أراد العيش داخل القصر فسوف يتم تعديل الراتب لأخذ هذا الأمر في الاعتبار.

يقول إعلان الوظيفة الموجود على الموقع الإلكتروني الملكي، إن كبير الخدم سيقدم مستوى استثنائي من خدمة الضيافة، وسوف يرعى الضيوف من الترحيب إلى الوداع.

ليس هناك حاجة إلى الخبرة السابقة، وسيتم إغلاق باب تقديم الطلبات للوظيفة في نهاية أبريل الجاري.