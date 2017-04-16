بيان عاجل من البنك الأهلي يعلن فيه عن خروج جميع ماكينات الصرف عن الخدمة وتوقف خدمات البطاقات بجميع أنواعها ويكشف عن الأسباب

أصدر البنك الأهلي اليوم الأحد بياناً بثه عبر ماكينات الصرف الآلي التابعة له في جميع أنحاء البلاد، أعلن فيه عن خروج ماكينات الصرف لديه من الخدمة بداية اليوم الأحد 116- أبريل وحتى الثلاثاء القادم.

وكشف البنك الأهلي أن الخدمة ستبدأ في العودة مرة أخرى الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للرسالة التي بثها البنك في جميع المكاينات التابعو له خلال الساعات الماضية، كما كشف البنك الأهلي عن الأسباب التي جعلته يوقف الخدمة.

وأوضح أن السبب في خروج ماكينات الصرف من الخدمة هو تحديث الخدمات الإلكترونية التي يقوم بتقديمها، وأمد على توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – مدفوعة مقدمًا”، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، منتصف الليل، الموافق 16/4/2017 حتى صباح غدٍ الإثنين الموافق 17/4/2017