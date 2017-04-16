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بالفيديو || مرتضى منصور: أنا عضو برلمان وأقدر أكلم أعلى سلطة في البلد كلها وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إخوانجي ومكانه السجن والي زيه فئران في الجحور

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بالفيديو || مرتضى منصور: أنا عضو برلمان وأقدر أكلم أعلى سلطة في البلد كلها وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إخوانجي ومكانه السجن والي زيه فئران في الجحور بالفيديو || مرتضى منصور: أنا عضو برلمان وأقدر أكلم أعلى سلطة في البلد كلها وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إخوانجي ومكانه السجن والي زيه فئران في الجحور

وجه المستشار مرتضى منصور، عضو البرلمان ورئيس نادي الزمالك، انتقادا لاذعا لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بسبب رغبة الأخير في إقامة مبارة الزمالك والمقاصة بموعد يخالف رغبة نادي الزمالك، ووجه أيضا انتقادا وسبابا شديد لسيد عبد الحفيظ.

حيث قال مرتضى منصور، في حوار له موجها حديثة لمدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، مالك طايح في الدنيا كلها ليه أنت نسيت إنك إخوانجي ومكانك السجن وأمثالك فئران في الجحور  لاتتدخل فيما لايعنيك نادي الزمالك أكبر منك، ويجب أن تحترمه رغم أنفك.

وتابع مرتضى منصور حديثه مطالبا المهندس محمود طاهر، رئيس نادي الأهلي،  أن يحافظ على العلاقة بين ناديي الأهلي والزمالك أن يلم فئرانه وزي ما الزمالك بيحترم الأهلي لابد للأهلي أن يحترم الزمالك.

 

المصدر: فايف

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