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بالصور : محطة MBC توقف مذيعة عن العمل لتطاولها على دولة عربية شقيقة

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بالصور : محطة MBC توقف مذيعة عن العمل لتطاولها على دولة عربية شقيقة بالصور : محطة MBC توقف مذيعة عن العمل لتطاولها على دولة عربية شقيقة

بعد أن قامت محطة mbc، بوقف المذيعة رنا هويدي، التي تقدم برنامج، حديث المساء، بسبب  نشرها  تغريدة مسيئة لبعض الدول الإسلامية خاصة المملكة العربية ، ووصفت فيها الدول الإسلامية بأنها دول مسعورة  وأن المملكة العربية السعودية وشعبها من أكبر داعمي الإرهاب.

تغريدة مسيئة
تغريدة مسيئة

 
تغريدة مسيئة
تغريدة مسيئة

وبعد مرور 24 ساعة، من وقفها من محطة mbc، قامت المذيعة ذاتها بنشر تغريدة أكثر إثارة من سابقتها وإن كانت التغريدة الأخيرة خاصة بحياتها الشخصية، ولكنها تحث على ارتكاب الرذيلة والفاحشة وهذا أمر لاتقبله الأديان ولا العادات والتقاليد المصرية الأصيلة .

وبسب تطاول المذيعة رنا هويدي،  على الأشقاء العرب والتغريدات المخلة، طالب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي محاكمتها وسحب الجنسية المصرية منها.

 

المصدر: فايف

 

 

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