أخبار عاجلة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا -
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟ -
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بعد رسوم "الفيس بوك ".. «منشورك» قد يقودك للسجن خمس سنوات مع الشغل

Google+ Print
بعد رسوم "الفيس بوك ".. «منشورك» قد يقودك للسجن خمس سنوات مع الشغل بعد رسوم "الفيس بوك ".. «منشورك» قد يقودك للسجن خمس سنوات مع الشغل

أثار طلب النائب رياض عبدالستار بالأمس، بمجلس النواب، بضرورة فرض رسوم دخول رمزية، تتراوح بين 5:10 جنيهات، على مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ”، جدلاً واسعاً، واستقبلها رواد هذا الموقع بالنقد الشديد.

طالب اليوم النائب تادرس قلدس، بتطبيق قانون الطوارئ على أي شخص يقوم بترويج الشائعات على المواقع الآتية (فيس بوك وتويتر ويوتيوب)، وأن يكون عقابهم الحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل، من أجل تنظيم آليات العمل في مثل هذه المواقع، والحد من محاولات البعض في تهديد أمن واستقرار البلاد.

أشار النائب ” قلدس ”، إلى أن ان طبقت هذا القرار لن تصبح الأولى بين دول العالم في فرضها هذه الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل، فبالفعل قامت بعض الدول مثل (سوريا وباكستان وأفغانستان والصين وكوريا الشمالية وتايلاند)، بالسيطرة على هذه المواقع، بل وعمل حجب لها في أوقات الأزمات المجتمعية والاضطرابات السياسية.

المصدر: مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017