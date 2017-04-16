بعد رسوم "الفيس بوك ".. «منشورك» قد يقودك للسجن خمس سنوات مع الشغل

أثار طلب النائب رياض عبدالستار بالأمس، بمجلس النواب، بضرورة فرض رسوم دخول رمزية، تتراوح بين 5:10 جنيهات، على مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ”، جدلاً واسعاً، واستقبلها رواد هذا الموقع بالنقد الشديد.

طالب اليوم النائب تادرس قلدس، بتطبيق قانون الطوارئ على أي شخص يقوم بترويج الشائعات على المواقع الآتية (فيس بوك وتويتر ويوتيوب)، وأن يكون عقابهم الحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل، من أجل تنظيم آليات العمل في مثل هذه المواقع، والحد من محاولات البعض في تهديد أمن واستقرار البلاد.

أشار النائب ” قلدس ”، إلى أن مصر ان طبقت هذا القرار لن تصبح الأولى بين دول العالم في فرضها هذه الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل، فبالفعل قامت بعض الدول مثل (سوريا وباكستان وأفغانستان والصين وكوريا الشمالية وتايلاند)، بالسيطرة على هذه المواقع، بل وعمل حجب لها في أوقات الأزمات المجتمعية والاضطرابات السياسية.

المصدر: مصر فايف