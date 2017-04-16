أخبار عاجلة

الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان -
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين

Google+ Print
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين

 

أظهر تقرير صادر من وحدة بحوث إتحاد الغرفة التجارية  إستقرار السلع والخدمات في الأسواق عند مستوى متوسط خلال شهري فبراير ومارس، مع تحرك بسيط لأسعار بعض السلع المهمة مثل الزيوت وبعض أنواع من الدقيق.

حيث أرتفع سعر الدقيق البلدي السائب بقيمة 50 قرش في الكيلو ، ليسجل سعر كيلو الدقيق السائب نحو 5 جنيهات خلال شهر مارس، مع تراجع سعر كيلو الأرز السائب بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر كيلو الأرز السائب نحو 8 جنيهات، أما المكرونة فقد أرتفعت بنحو 50 قرش ليسجل سعر كيلو المكرونة نحو 7 جنيه.

كما أرتفع سعر زيت العباد ليترواح السعر ما بين 23 جنيه و 24 جنيه ، وسعر زيت الذرة مستقر عند 26 جنيه ، والزيت الخليط يتراوح سعره ما بين 20 إلى 22 جنيه للكيلو، وكيلو الزيت المسلي يترواح ما بين 55 و58 جنيه للكيلو ، والسمن المعبأ بسعر يتراوح ما بين 19 جنيه إلى 21 جنيه ، فيما أرتفع سعر كيلو الزبدة الصفراء المستوردة بنحو 8 جنيهات.

انخفاض أسعار السكر

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار والعملات اليوم الأحد

أسعار الدولار والعملات اليوم الأحد

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 16 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 16 ابريل 2017 في بنك مصر

وزير النقل: زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو

وزير النقل: زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو