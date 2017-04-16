بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين

شيماء مصطفى

أظهر تقرير صادر من وحدة بحوث إتحاد الغرفة التجارية إستقرار أسعار السلع والخدمات في الأسواق عند مستوى متوسط خلال شهري فبراير ومارس، مع تحرك بسيط لأسعار بعض السلع المهمة مثل الزيوت وبعض أنواع من الدقيق.

حيث أرتفع سعر الدقيق البلدي السائب بقيمة 50 قرش في الكيلو ، ليسجل سعر كيلو الدقيق السائب نحو 5 جنيهات خلال شهر مارس، مع تراجع سعر كيلو الأرز السائب بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر كيلو الأرز السائب نحو 8 جنيهات، أما المكرونة فقد أرتفعت بنحو 50 قرش ليسجل سعر كيلو المكرونة نحو 7 جنيه.

كما أرتفع سعر زيت العباد ليترواح السعر ما بين 23 جنيه و 24 جنيه ، وسعر زيت الذرة مستقر عند 26 جنيه ، والزيت الخليط يتراوح سعره ما بين 20 إلى 22 جنيه للكيلو، وكيلو الزيت المسلي يترواح ما بين 55 و58 جنيه للكيلو ، والسمن المعبأ بسعر يتراوح ما بين 19 جنيه إلى 21 جنيه ، فيما أرتفع سعر كيلو الزبدة الصفراء المستوردة بنحو 8 جنيهات.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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