فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

شيماء مصطفى

تحدث موقع موقع «ديلي ميل» البريطاني عن مشكلة التحدث في الهاتف المحمول إثناء قيادة السيارات، وهي المشكلة التي تتواجد في جميع أنحاء العالم والتي تتسبب في الكثير من الخسائر والكوارث، والتي ذكر الموقع أحدها.

فقد نشر الموقع البريطاني فيديو يرصد لحظة صدم طفل 3 سنوات بسيارة ثم المرور فوقه بسبب انشغال القائد بالمكالمة التلفونية والذي لم ينبه بما فعل ألا بعد مروره بأمتار بعد الصرخات التي سمعها من جانب الطفل ليعود إليه مسرعا.

وعندما عاد القائد للطفل فكانت المفاجأة انه حي وأنه جسمه كله كامل وسليم، فقد ساعده القدر في إبعاد جسمه عن عجلات السيارة ولم يصاب إلا بعدة كدمات سطحية، فاصطحبه القائد إلي المستشفي والتي أكد أطبائها له أنه يعاني فقط من كدمات وبعض الخدوش.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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