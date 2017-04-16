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حقيقة انفصال سمية الخشاب عن لبناني يصغرها بـ 20 عاما

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حقيقة انفصال سمية الخشاب عن لبناني يصغرها بـ 20 عاما حقيقة انفصال سمية الخشاب عن لبناني يصغرها بـ 20 عاما
 
نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد عن انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج السري من لبناني يصغرها من العمر بـ20 عامًا، مؤكدة أن هذه شائعة ليس لها أساس من الصحة.
 
وقالت سمية لـ«فيتو» إنها لا تعلم مصدر هذه الشائعات التي دائمًا ما تطاردها، معبرة عن غضبها الشديد من مروجيها، وطالبت محبيها بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات.
 
يذكر أن بعض المواقع اللبنانية، تداولت أنباء عن زواج الفنانة سمية الخشاب سرًا منذ 6 أشهر من شخص لبناني يصغرها بـ 20 عامًا.
 
ومن المعروف أن الفنانة سمية الخشاب قد أعلنت زواجها منذ ما يقرب من عام من طيار مصري يدعى أيمن، وترددت الكثير من الأنباء عن انفصالهم أيضًا، ولكن نفتها سمية.
 
 
المصدر : فيتو 

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