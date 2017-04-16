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عاجل.. قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة النارية والبيضاء منذ قليل بشبرا الخيمة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

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عاجل.. قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة النارية والبيضاء منذ قليل بشبرا الخيمة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان عاجل.. قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة النارية والبيضاء منذ قليل بشبرا الخيمة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

وقعت منذ قليل اشتباكات عنيفة في موقف بهتيم الكائن بشبرا الخيمة وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، ووقعت المشاجرة بين عمال الكارتة وسائقين بسبب خلاف على تحصيل رسوم كارتة تحميل وأسفرت الاشتباكات وإصابة آخرين وهرعت سيارات الإسعاف إى المكان لنقل القتلى والجرحى، كما تم ضبط جميع أطراف المشاجرة.

وكان مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد قد تلقى بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة في شبرا الخيمة ووفاة شخصين، وعلى الفور انتقلت قيادات الأمن إلى موضع الاشتباكات، وتبين مقتل كل من عماد أنور عامل كارته، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش حمدي خليفه حسين سائق جثة هامدة إثر اصابته بجروح قطعية وطعنيه بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم ضبط محمد ياسر نجيب عامل كارته وبحوزته سلاح أبيض مطواه وفادى اشرف نجيب عامل وبحوزته سلاح أبيض سنجة وطرف ثان محمد امين محمود سائق.

 

المصدر : مصرفايف

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