أخبار عاجلة

الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان -
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

Google+ Print
بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

تنتشر يومياً على الأنترنت مقاطع غريبة ونشاهد صور عجيبة وغريبة جداً، العقل البشري لا يتمكن من تصديقها فيعتقد الكثيرين جداً انها غير حقيقة وغير واقعية ولكن الكثير منها يكون حقيقي وحدث بالفعل، والفيديو الذي نقدمه لكم اليوم يعتبر واحداً من أغرب وأعجب الفيديوهات في هذا القرن سوف يثير -اندهاشك و يجعلك تسأل هل هذا الفيديو حقيقي؟ وما الذي حدث؟ وما هو التفسير المنطقي له؟ مثل الكثيرين الذين شاهدوا هذا الفيديو .

وسنشاهد في هذا الفيديو قناة تليفزيونية نرويجية تقوم بعمل لقاء تليفزيوني مباشر مع احد اللاعبين في منتخب كرة اليد في الدنمارك، ويسير الفيديو بشكل طبيعي اللاعب يتحدث في المطار واشخاص خلفوا يسيرون  بشكل طبيعي جداً ومن يشاهد الفيديو لأول مرة يركز مع حديث اللاعب، ولكن ما حدث خلفه هو شيء اغرب من الخيال ولكنه حقيقي، فيظهر في الفيديو خلف الشخص الذي يتحدث مع التليفزيون امرأتين في المطار يتحدثوا بشكل طبيعي جداً وانتهى حديثهم وذهبت السيدة الأولى والسيدة الأخرى اختفت في جزء من الثانية بشكل غريب جداً، فلا يمكن ان تدخل يميناً او يساراً والطريق امامها طويل ولا يمكن ان تختفي في لحظة واحدة .

وهذا الفيديو قد تم نشره علي القناة التليفزيونية التي كانت تجري الحوار مع اللاعب، فلا يمكن ان يكون مفبرك بل حقيقي وشاهده الملايين، وجاءت تعليقات مشاهدين الفيديو انهم غير مصدقين ما حدث ويعتقد البعض الأخر ان السيدة اختفت بجوار السيدة الأخرى، ولكن حتي الأن لا يمكن لأي احد ان يقدر يفسر ماذا حدث.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو