بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

شيماء مصطفى

تنتشر يومياً على الأنترنت مقاطع فيديو غريبة ونشاهد صور عجيبة وغريبة جداً، العقل البشري لا يتمكن من تصديقها فيعتقد الكثيرين جداً انها غير حقيقة وغير واقعية ولكن الكثير منها يكون حقيقي وحدث بالفعل، والفيديو الذي نقدمه لكم اليوم يعتبر واحداً من أغرب وأعجب الفيديوهات في هذا القرن سوف يثير -اندهاشك و يجعلك تسأل هل هذا الفيديو حقيقي؟ وما الذي حدث؟ وما هو التفسير المنطقي له؟ مثل الكثيرين الذين شاهدوا هذا الفيديو .

وسنشاهد في هذا الفيديو قناة تليفزيونية نرويجية تقوم بعمل لقاء تليفزيوني مباشر مع احد اللاعبين في منتخب كرة اليد في الدنمارك، ويسير الفيديو بشكل طبيعي اللاعب يتحدث في المطار واشخاص خلفوا يسيرون بشكل طبيعي جداً ومن يشاهد الفيديو لأول مرة يركز مع حديث اللاعب، ولكن ما حدث خلفه هو شيء اغرب من الخيال ولكنه حقيقي، فيظهر في الفيديو خلف الشخص الذي يتحدث مع التليفزيون امرأتين في المطار يتحدثوا بشكل طبيعي جداً وانتهى حديثهم وذهبت السيدة الأولى والسيدة الأخرى اختفت في جزء من الثانية بشكل غريب جداً، فلا يمكن ان تدخل يميناً او يساراً والطريق امامها طويل ولا يمكن ان تختفي في لحظة واحدة .

وهذا الفيديو قد تم نشره علي القناة التليفزيونية التي كانت تجري الحوار مع اللاعب، فلا يمكن ان يكون مفبرك بل حقيقي وشاهده الملايين، وجاءت تعليقات مشاهدين الفيديو انهم غير مصدقين ما حدث ويعتقد البعض الأخر ان السيدة اختفت بجوار السيدة الأخرى، ولكن حتي الأن لا يمكن لأي احد ان يقدر يفسر ماذا حدث.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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