مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

شيماء مصطفى





كشف أحمد الطحاوي، مدير أعمال "أوكا وأورتيجا" السابق عن مفاجأة، عقب الاتهامات التي طالته من قبل الفنانة مي كساب زوجة المطرب أوكا، بتزوير أوراق القيد العائلي لزوجها دون علمه.

وخلال تسجيل صوتي، أعرب الطحاوي غضبه واستيلئه من الاتهامات التي وجهتها له الفنانة مي كساب، موضحا أنه يقم باستصدار أوراق التحاقهما بالجيش بالتوكيل العام الصادر له من أوكا وأورتيجا، وأن زوجك يتحمل مسؤولية الأوراق التي استصدرها.

وفجر مدير أعمال "أوكا وأورتيجا" السابق، مفاجأة خلال التسجيل الصوتي ومهاجمًا مي كساب قائلًا: "نص الفرقة بتاعت جوزك متهربين من الجيش، وقاعدين في الفيلا بتاعتك، وكمان بينادوكي بـ ماما مي".

وأضاف "الطحاوي"، أنه سيقوم برفع قضية "رد شرف" و"تشهير" على الفنانة مي كساب، بسبب الاتهامات التي وجهتها له بدون مستند أو دليل.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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