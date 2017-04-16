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فيديو| لهذا السبب بكت نجوى كرم في الحلقة المباشرة الأولى لبرنامج Arabs Got Talent

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فيديو| لهذا السبب بكت نجوى كرم في الحلقة المباشرة الأولى لبرنامج Arabs Got Talent فيديو| لهذا السبب بكت نجوى كرم في الحلقة المباشرة الأولى لبرنامج Arabs Got Talent

في الحلقة الاولى المباشرة على الهواء من Arabs got talent، المخصصة للتصفيات النصف نهائية، وجهت الفنانة نجوى كرم تحية خاصة لشقيقها الراحل ولم تتمالك دموعها. وفي لحظة مؤثرة، صفق لها الجمهور والعميد علي جابر والفنان احمد حلمي ومقدميْ البرنامج.
 
وشكرت نجوى محطة Mbc التي اجلت البرنامج بعد المصاب الاليم الذي عرفته، وتوجهت الى شقيقها بالقول والدموع في عينيها: " بعد أن تعبنا وفرحنا معا، بكيت وحدي من دونك لكي يبقى حبّنا وحده المشترك بيننا".
 
وكان تأكيد على ان نجوى تستمر في العطاء رغم الاحزان لاسعاد جمهورها وللتأكيد بأن الحياة تستمر رغم الخسارات والالام العميقة. 
 
ونشرت كرم على حسابها على "انستغرام" شريط لقسم من أغنيتها الجديدة  "تعا بَوْرِد بقلبي" المهداة الى شقيقها الراحل، والتي كان من المعلوم أنها ستعلن عنها في سياق الحلقة. وعلّقت على منشورها بالقول: "بشكر كل الناس وبشكر ال mbc ومسؤولينها على تأجيل هالبرنامج الكبير مراعاة لشعوري. بهالليلة بقدّملكن بدل دمعتي فرحة عيد القيامة بعد ما هو وأنا: شقينا سوا فرحنا سوا بنينا سوا هالعزّ". 
 
وفيما بعد نشرت الأغنية كاملة على موقع "يوتيوب". 

 

المصدر : الموجز

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