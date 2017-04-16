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صورة تتسبب في جدل بشأن علاقة رنا هويدي وباسم يوسف

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صورة تتسبب في جدل بشأن علاقة رنا هويدي وباسم يوسف صورة تتسبب في جدل بشأن علاقة رنا هويدي وباسم يوسف

 
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الإعلامية المصرية "رنا هويدي" مع الإعلامي الساخر "باسم يوسف"، ليؤكدوا من خلالها على وجود علاقة عاطفية بينهم.
 
وظهرت "رنا" خلال هذه الصورة، وهي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، واستند النشطاء في تأكيدهم على علاقتها بباسم يوسف على نشر "سكرين شوت" لتغريدة كتبتها يوم ٢٢ فبراير عام ٢٠١٣، طلبت من خلالها الزواج منه، قائلة: " باسم يا يوسف انا عارفة أن الشرع محلل مثنى وثلاث ورباع وانا مش مرتبطة.. أظن الرسالة وصلت.. ملحوظة: الحرام حلو برضوا عادي يعني".
 
يذكر أن "رنا هويدي"، مقدمة برنامج "هذا المساء" المذاع على قناة "ام بي سي "، تلقت هجوما واسعا على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت تغريدة تسئ لعدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية .
صورة تتسبب في جدل بشأن علاقة رنا هويدي وباسم يوسف
صورة تتسبب في جدل بشأن علاقة رنا هويدي وباسم يوسف
 
المصدر : فيتو

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