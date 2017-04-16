منى برنس تفاجئ الجميع وتنشر فيديو جديد لها وهي ترقص وتتحدى منتقديها “لا يا بابا مش ندمانة..و هفضل ارقص طول ما فيا صحة”

شيماء مصطفى

فاجأت الدكتورة “منى برنس” أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة السويس، متابعيها بنشر فيديو جديد لها وهي ترقص داخل شقتها، احتفالا بأعياد شم النسيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت الدكتورة “منى برنس” في مقطع الفيديو الجديد، وهى ترقص بنفس الملابس التي ظهرت بها في المقطع الأول، ولكن المختلف أن الفيديو الجديد قامت بتسجيله داخل شقتها، أما الفيديو السابق سجلته وهي ترقص فوق سطح منزلها.

وعلقت “برنس” على مقطع الفيديو الجديد، الذي قامت بنشره على حسابها على فيس بوك، “كل سنة و احنا طيبين.. ارقصوا و افرحوا” وكتبت أيضا باللغة الإنجليزية “happy easter and happy sham el nesim.. dance and enjoy life”.

وبعد حوالي ساعة من نشر الدكتورة الجامعية لمقطع الفيديو الجديد لها وهي ترقص داخل شقتها، قامت بكتابة منشور ليظهر مدى تحديها لمنتقديها، ويظهر أيضا أنها ليست نادمة على تصرفاتها التي لاقت انتقادات واسعة من المجتمع المصري، حيث قالت، “فيديو الرقص السابق ردي علي البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لي ، ” مش ندمانة”..لا يا بابا مش ندمانة..و هفضل ارقص طول ما فيا صحة..الرقص حياة و فرح و صحة.. بالذات لما نكون عايشين في بلد خربانة علي كل المستويات.. ما فاضلناش غير الضحك والفرح.. حللوا عن سمانا”.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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