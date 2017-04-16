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ممرضة وطبيب يتخلصان من الزوج الميكانيكي بطريقة طبية بعد كشف الخيانة الزوجية في بلد عصام الحضري

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ممرضة وطبيب يتخلصان من الزوج الميكانيكي بطريقة طبية بعد كشف الخيانة الزوجية في بلد عصام الحضري ممرضة وطبيب يتخلصان من الزوج الميكانيكي بطريقة طبية بعد كشف الخيانة الزوجية في بلد عصام الحضري

شهد ” كفر البطيخ ” بمحافظة دمياط بلدة كابتن المصري عصام الحضري، جريمة بشعة ضمن قصص الخيانة الزوجية والعلاقات الغير شرعية، والخلص من حياة الزوج بأفكار وطرق شيطانية.

حيث نجحت المباحث الجنائية بمحافظة دمياط في فك لغز العثور علي جثة ” عماد شوقي عبد الستار ” 40 عام  ميكانيكي سيارات ملقاة بجانب طريق عزبة 5 بطريق الميناء، التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك بعد التحريات المكثفة التي أجريت تأكد فيق البحث أن هناك علاقة غير شرعية بين الزوجة ” س.أ ” وعشيقها الطبيب اللذان يعملان بمستشفي دمياط الحكومي.

 

وبعد استدعائها ومواصلة التحقيقات معها فانهارت واعترفت بأنها قامت بإعطاء زوجها المريض بالسكر جرعة زائدة للتخلص من حياته بنصيحة من عشيقها الطبيب، وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بحبسهما أربع أيام علي زمه التحقيقات.

 

المصدر : مصرفايف

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