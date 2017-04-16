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وزير داخلية مبارك رهن الإقامة الجبرية في منزله لحين ترحليه لسجن طرا

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وزير داخلية مبارك رهن الإقامة الجبرية في منزله لحين ترحليه لسجن طرا وزير داخلية مبارك رهن الإقامة الجبرية في منزله لحين ترحليه لسجن طرا

قضت محكمة  جنايات القاهرة اليوم،  بالسجن المشدد 7 سنوات، على اللواء حبيب العادلي وزير داخلية الرئيس المخلوع مبارك حتى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وجاء ذلك الحكم فيقضية الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ.

حيث صدر حكم اليوم، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد،  بسجن حبيب إبراهيم العادلي، 7 سنوات، وألزمته برد مبلغ195 مليون جنيه وتغريمه مثلهم ، فى قضية الاستيلاء  على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمد بالمال العام، كماقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين بسب الوفاة.

وكان حبيب العادلي، قد حصل على البراءة في قضية القرن،  قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير،  وبعد حكم اليوم يظل حبيب العادلي رهن الإقامة الجبرية لحين ترحيله إلى سجن طرا؛ لأن حكم محكمة الجنايات واجب النفاذ لحين الطعن عليه.

 

المصدر : مصرفايف

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