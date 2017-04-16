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10 جنيهات تسعيرة الدخول للفيس بوك.. وعقوبات مشددة علي الاستخدام الخاطىء

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10 جنيهات تسعيرة الدخول للفيس بوك.. وعقوبات مشددة علي الاستخدام الخاطىء 10 جنيهات تسعيرة الدخول للفيس بوك.. وعقوبات مشددة علي الاستخدام الخاطىء

صرح اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعى تشهد إنفلات أمني كامل، ويتم استغلالها بشكل خاطيء في التخابر والإرهاب وهدم الدولة والسخرية والتحريض علي مؤسسات الدولة، لذا لابد من وضع قانون جديد لتقنين استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وعلي راسها موقع فيس بوك وفق ضوابط محددة، كي لا ينفلت زمام الأمور وتضيع الدولة.

 

 

كما أعرب وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان اللواء يحي كدواني عن نيته في إعداد مقترحا يشمل جميع الضوابط  اللازمة للدخول على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بمعاونة جميع المختصين من شرطة الإنترنت والاتصالات والمتخصصين فى مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام.

كما صرح سيادته عن ضرورة  وضع سعر خاص لدخول مواقع التواصل الاجتماعى، وبالإضافة إلي كونها رقابة على استخدام مواقع التواصل الإجتماعي فسوف يساهم في ميزانية الدولة، ويدخل دخل ثابت للحكومة، وقد اقترح ألا يقل تعريفة دخول مواقع التواصل الإجتماعي عن 10 جنيهات، وشدد علي ضرورة أن يكون هناك عقوبات  مشددة علي كل  من يستخدم المواقع بشكل خاطئ.

وفي السياق ذاته طالب الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أنه في الآونة الأخيرة يتم استخدامها كأداة لتهديد السلام الإجتماعي وبث الفوضي والتحريض ضد الدولة، بالإضافة إلي زيادة معدلات الطلاق بسبب تلك المواقع.

 

المصدر : مصرفايف

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