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الأرصاد الجوية تحذر عواصف رملية وضباب تضرب المحافظات التالية اليوم الأحد وتناشد المواطنين بتوخي الحذر

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الأرصاد الجوية تحذر عواصف رملية وضباب تضرب المحافظات التالية اليوم الأحد وتناشد المواطنين بتوخي الحذر الأرصاد الجوية تحذر عواصف رملية وضباب تضرب المحافظات التالية اليوم الأحد وتناشد المواطنين بتوخي الحذر

أكدت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ خلال اليوم الأحد كما حذرت الهيئة من نشاط مكثف للرياح المحملة بالرمال والأتربة حتي منتصف الأسبوع القادم، بالإضافة إلى الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية.

كما أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر اليوم،  أنه من المتوقع أن تصل الرياح لحد العواصف على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد والقاهرة، وأضاف البيان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر والقيادة الهادئة نظرا لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية، كما طالبت المواطنين بالقيادة الهادئة وارتداء الملابس الخفيفة نظرا لارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 القاهرة 17 27

الإسكندرية 16 23

مطروح 13 22

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

بلطيم 16 23

الإسماعيلية 12 27

السويس 13 28

العريش 11 24

نخل 09 26

طابا 10 24

الطور 17 28

مرسى علم 20 28

الغردقة 18 30

شرم الشيخ 19 28

رفح 10 23

كاترين 08 21

سيوة 15 28

المنيا 13 30

الفيوم 14 30

رأس سدر 14 28

أبوسمبل 18 29

وسط الدلتا 16 27

أسيوط 16 30

سوهاج 16 31

الأقصر 17 31

أسوان 19 31

شلاتين 20 29

حلايب 22 26

الوادي الجديد 14 30

قنا 15 31

نويبع 16 29

السلوم 11 26

 

المصدر : مصرفايف

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