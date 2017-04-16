أسعار العملات اليوم الأحد 16 ابريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٦٦
|٥٩.١٩٩٣
|04/16 12:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٤
|٤٧.٨٦١٧
|04/16 12:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٥٨
|٤٦.٨٥٧٢
|04/16 12:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٣٠٥
|٤.٩٥٥٦
|04/16 12:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١٢٢
|04/16 12:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٤
|٤.٨١٠٥
|04/16 12:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٨٨
|٢٥.٤٣٤٩
|04/16 12:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٤٣٩٣
|٢٢.٦٠٨٩
|04/16 12:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٥٩١
|٢.٥٧٧٩
|04/16 12:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٩٠٥
|٢.١٠٤٧
|04/16 12:00 ص
|يورو
|١٩.٠٣٩٦
|١٩.١٨٣
|04/16 12:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/16 12:00 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٤٢٩
|١٧.٩٨٨٨
|04/16 12:00 ص
|ين ياباني
|١٦.٤٣٤٧
|١٦.٦٠٩٣
|04/16 12:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٥٦٦٦
|١٣.٦٧٨٧
|04/16 12:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٥٩٨
|١٣.٥٥٢٤
|04/16 12:00 ص
|كرون سويدي
|١.٩٨٤٣
|١.٩٩٩٥
|04/16 12:00 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads