ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 16-4-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الأحد :

السعر العالمي : 1,283.70 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 738 عيار 22 677 عيار 21 646 عيار 18 554 عيار 14 431 عيار 12 369 الاونصة 22,961 الجنيه الذهب 5,168 الكيلو 738,286

شبكةعيونالإخبارية

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