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ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:53 مساءً
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء
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الأحد 16 أبريل 2017 12:49 مساءً
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة
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الأحد 16 أبريل 2017 12:49 مساءً
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"
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الأحد 16 أبريل 2017 12:49 مساءً
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
القاهرة أبوظبى: أخر الأخبار الرياضية المصرية .. أزمة الزمالك والمقاصة .. السبت 15 إبريل 2017
فيديو
ON Sport
الأحد 16 أبريل 2017 01:04 صباحاً
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