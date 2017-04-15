أخبار عاجلة

دورتموند يستقبل فرانكفورت للصحوة من التفجيرات -
تشكيل «ديربي الغضب» إيكاردي يقوم هجوم إنتر أمام ميلان -
الليجا.. ريال مدريد للتمسك بالصدارة وبرشلونة لتكريس العقدة أمام سوسيداد -
الليلة.. لقاء المصري أمام كمبالا سيتي في إياب المرحلة الثانية من دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية -
8 الصبح - محلل الكرة العالمية عادل كريم للتعليق على أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
بالفيديو.. حادث تحرش يهز السعودية .. شاب يمزق ملابس فتاة في الشارع -
الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى -
إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء -
مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان -
الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى

فيديو| رد مبروك عطية على متصل يريد الزواج بـ«أرملة أبيه» قبل انتهاء العدة

Google+ Print
فيديو| رد مبروك عطية على متصل يريد الزواج بـ«أرملة أبيه» قبل انتهاء العدة فيديو| رد مبروك عطية على متصل يريد الزواج بـ«أرملة أبيه» قبل انتهاء العدة

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن زوجة الأب تكون بالنسبة للابن بمثابة الأم، ولا يحل له الزواج بها سواء طلقها أبيه أو توفى عنها.
 
وأوضح «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لي الزواج بأرملة أبي قبل انتهاء شهور العدة؟»، أن زوجة الأب لو طلقها أو مات عنها لا تحل لابنه من الصلب أبدًا، مستشهدًا بما قال تعالى: «وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ» الآية 22 من سورة النساء.
 
وأضاف أن كذلك الحال بالنسبة لزوجة الابن فلا تحل للأب إلى يوم القيامة، مدللًا بقوله تعالى: «وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ» الآية 23 من سورة النساء، حيث يقصد بحلائل أبنائكم، أي زوجة الإبن.
 
المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حادث تحرش يهز السعودية .. شاب يمزق ملابس فتاة في الشارع

بالفيديو.. حادث تحرش يهز السعودية .. شاب يمزق ملابس فتاة في الشارع

فيديو| رد مبروك عطية على متصل يريد الزواج بـ«أرملة أبيه» قبل انتهاء العدة

فيديو| رد مبروك عطية على متصل يريد الزواج بـ«أرملة أبيه» قبل انتهاء العدة

بالفيديو...شاب ينتقم من حبيبته الخائنة بطريقة محرجة

بالفيديو...شاب ينتقم من حبيبته الخائنة بطريقة محرجة

فيديو.. نبيل فهمي: هناك حالة من الغليان في الساحة العربية

فيديو.. نبيل فهمي: هناك حالة من الغليان في الساحة العربية