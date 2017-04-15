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30.1 مليار جنيه ضرائب محصلة من قناة السويس في الموازنة العامة

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30.1 مليار جنيه ضرائب محصلة من قناة السويس في الموازنة العامة 30.1 مليار جنيه ضرائب محصلة من قناة السويس في الموازنة العامة

التحرير

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كشفت بيانات مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018، عن ارتفاع إجمالى حجم إيرادات وموارد عوائد قناة السويس بقيمة بلغت نحو 20 مليار جنيه، لتسجل نحو 66.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 44.11 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2016 - 2017.

ووفقًا لمشروع الموازنة العامة فقد بلغ حجم إجمالى الضرائب المحصلة من قناة السويس نحو 30.1 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، فى مقابل نحو 18.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2016 - 2017.

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كما من المتوقع ارتفاع قيمة فائض قناة السويس فى الخزانة العامة للدولة إلى 31.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل 2017 - 2018، فى مقابل نحو 32.2 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2016 - 2017.

وبلغ حجم إتاوات قناة السويس، التى سيتم إدراجها فى الخزانة العامة للدولة نحو 4.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، فى مقابل نحو 2.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2016 - 2017.

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التحرير

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