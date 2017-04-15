برلماني يطالب بتنقية البطاقات التموينية من «الأموات والمسافرين بالخارج»

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طالب النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، بضرورة تنقية البطاقات التموينية ممن لايستحقون الدعم سواء كانوا من الأموات الذين لاتزال أسمائهم موجودة في البطاقات، أو المسافرين بالخارج أو الطبقات القادرة ممن لا يستحقون للدعم وغيرها من المعايير الموضوعة في هذا الإطار.

ولفت إلى أن تحديث بيانات منظومة الدعم ضرورة قومية ملحة في ضوء ما تتحمله الدولة سنوياً من أعباء مالية ضخمة، الأمر الذي يؤدي إلى حصول فئات غير مستحقة على هذا الدعم وإهدار أموال الشعب، بما لا يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية.

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وشدد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن رئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للجنة الوزارية المختصة بتنقية البطاقات يؤكد حيوية الأمر، مشيراً إلى أن عشرات المليارات تهدر في مجال الدعم ما يؤدي إلى عدم وصوله لمستحقيه في نهاية الأمر.