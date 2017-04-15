سعر الدواجن واللحوم اليوم السبت 15/4/2017

أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 15/4/2017 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، تشتعل الأسواق المصرية بزيادة صارخة فى الآونة الأخيرة بالنسبة لأسعار الدواجن واللحوم التى كانت فى وقت سابق مصدر أمل وبديل عن اللحوم التي أستقرت على مدار أشهر على أسعارها الفلكية، لتستمر موجة الغلاء وترتفع أسعار الدواجن هى الأخرى فى جميع الأسواق المصرية، استقرت أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق المصرية خلال تعاملاتها السوقية اليوم في أغلب المناطق والمحافظات، كما شهدت الأسعار بالأمس واليوم حالة من الاستقرار بوجه عام في جميع الأصناف والأنواع الخاصة باللحوم الحمراء والدواجن البيضاء دون أن يتم عليها اي تعديلات جديدة سواء بالزيادة أو بالانخفاض، ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق المختلفة، وقد وردت بعض أنباء المؤكدة على أن سعر كيلو اللحوم الحمراء قد وصل في بعض المناطق إلى 145 جنيه مصري.

احدث اسعار الدجاج السبت 15/4/2017 : اسعار الدواجن اليوم

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من اللحم الأبيض 26 جنيه.

وصل سعر الكيلو من اللحم الساسو 31 جنيه.

تراوح سعر الكيلو من الكتكوت الابيض ما بين 9.50 إلى 10 جنيه.

تراوح سعر الكيلو من الكتكوت الساسو ما بين 5.25 إلى 5.50 جنيه.

وصل سعر الكيلو من البيض الأبيض إلى 30.25 جنيه.

وصل سعر الكيلو من البيض الأحمر 31.25 جنيه.

وصل سعر الكيلو من لحم الأمهات إلى 24.5 جنيه.

أخر الأسعار كما وردت بالأسواق اليوم السبت 15/4/2017 :

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز : وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 120 جنيه.

اللحم البتلو : وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن : وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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