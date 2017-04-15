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سعر الريال السعودي اليوم السبت 15أبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 15أبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر سعر الريال السعودي اليوم السبت 15أبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

شهد سعر صرف العملة الريال السعودي تراجعا خلال التعاملات اليومية اليوم السبت الموافق 15 من شهر أبريل 2017 ، تأثرا بتراجع صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة والسوق السوداء على مدار الأسبوع ، ولهذا فقد أعددنا نحن فريق تحرير موقع ” 365 ” الإخباري ، هذا التقرير المفصل عن أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية سواء كانت بنوك حكومية أو البنوك الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، وفي شركات ومكاتب الصرافة ، كما يتضمن التقرير سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء الموازية في مصر .

 

ويتوقع الكثيرين زيادة الطلب على عملة الريال السعودي فى الفترة القادمة مع قرب موعد موسم أداء العمرة ، حيث تحدد موعد أداء فريضة العمرة لشهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ، ويسعى الكثيرين ممن الأفراد الذين حالفهم الحظ فى الحصول على تأشيرة السفر إلى الأراضي المقدسة في مصر إلى الحصول على العملة السعودية وتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى الريال السعودي حتى يساعدهم فى الإنفاق على المستلزمات التي يحتاجونها أثناء السفر .

سعر الريال اليوم السبت 15-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء :

البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.82 جم.

بنك مصر أقل سعر لبيع الريال 4.81  جم.

السوق السوداء سعر الشراء 4.83 جنيهاً – سعر البيع 4.86 جنيهاً.

 

 

قائمة سعر الريال المحدثة لحظياً من البنوك مباشرة في تغطية مستمرة على مدار اليوم :

 

البنك

  سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.6907 4.8725
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7761 4.8225
مصرف-ابو-ظبي 4.7963 4.8451
البنك-المصري-الخليجي 4.8176 4.8459
البنك-الأهلي 4.7863 4.8131
بنك-البركة 4.6682 4.8779
بنك-القاهرة 4.7942 4.8419
بنك-الاسكندرية 4.7997 4.8313
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.8086 4.8363
 
المصدر : مصر 365

 

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