سعر الريال السعودي اليوم السبت 15أبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سمر العشري

شهد سعر صرف العملة السعودية الريال السعودي تراجعا خلال التعاملات اليومية اليوم السبت الموافق 15 من شهر أبريل 2017 ، تأثرا بتراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة والسوق السوداء على مدار الأسبوع ، ولهذا فقد أعددنا نحن فريق تحرير موقع ” مصر 365 ” الإخباري ، هذا التقرير المفصل عن أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية سواء كانت بنوك حكومية أو البنوك الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، وفي شركات ومكاتب الصرافة ، كما يتضمن التقرير سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء الموازية في مصر .

ويتوقع الكثيرين زيادة الطلب على عملة الريال السعودي فى الفترة القادمة مع قرب موعد موسم أداء العمرة ، حيث تحدد موعد أداء فريضة العمرة لشهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ، ويسعى الكثيرين ممن الأفراد الذين حالفهم الحظ فى الحصول على تأشيرة السفر إلى الأراضي المقدسة في مصر إلى الحصول على العملة السعودية وتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى الريال السعودي حتى يساعدهم فى الإنفاق على المستلزمات التي يحتاجونها أثناء السفر .

سعر الريال اليوم السبت 15-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء :

البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.82 جم. بنك مصر أقل سعر لبيع الريال 4.81 جم. السوق السوداء سعر الشراء 4.83 جنيهاً – سعر البيع 4.86 جنيهاً.

قائمة سعر الريال المحدثة لحظياً من البنوك مباشرة في تغطية مستمرة على مدار اليوم :

البنك

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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