بكري: الإخوان لا يؤمنون بالحدود أو الوطن.. مجرد أدوات في يد الصهيونية

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قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، مساء الجمعة، إنه لا يجب أن نطلب من الخونة مواقف وطنية، مشيرًا إلى أن سيد قطب، إمام الإخوان، أكد أن الوطن ما إلا حفنة من تراب نجس، مستكملًا: «هذا هو مفهوم الإخوان للوطن».

أضاف بكري، خلال مداخلة ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «الإخوان لا يؤمنون بحدود الأوطان ولا بتراب الأرض»، مستشهدًا بقول الجماعة إن «المسلم الأفغاني يستحق أن يحكم مصر ولا يحكمها المسيحي المصري»، مشدّدًا على أن ذلك قول عنصري فجّ منهم.

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شدّد النائب البرلماني على أن «الإخوان أدوات في يد تركيا وأمريكا والصهيونية العالمية».