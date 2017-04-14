«شعبة الملابس»: حالة ركود شديدة بالأسواق.. القدرة الشرائية «ضعيفة»

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قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن «سوق الملابس المستورد تشهد ارتفعًا كبيرًا للغاية في الأسعار بعد تعويم الجنيه، إضافةً إلى أن الملابس المصنوعة محليًا زادت أسعارها بنسبة 70% بنسبة تفوق قدرة المواطن».

أضاف الزنانيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «المواطن المصري يُفضل توجيه دخله للأكل والشرب، وأصبح دخله لا يكفي لشراء ملابس سواء محلية أو مستوردة، ولدينا حالة ركود شديدة في السوق».

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أكد أن «القدرة الشرائية ضعُفت جدًا، ونتمنى أن ينتهي الركود في فصل الصيف»، مشدّدًا على أن «السوق المحلي تواجهه حربًا شرسًا من الملابس المستوردة من جنوب شرق أسيا، لأنها تأتي بسعر رخيص، ولكن بشكل عام حالة السوق راكدة».