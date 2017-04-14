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سائق حافلة في ألمانيا قد يدفع غرامة لرفضه ركوب منقبة

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سائق حافلة في ألمانيا قد يدفع غرامة لرفضه ركوب منقبة سائق حافلة في ألمانيا قد يدفع غرامة لرفضه ركوب منقبة

مصراوي Masrawy

سائق حافلة في ألمانيا قد يدفع غرامة لرفضه ركوب منق

(دويتشه فيله)
تحقيق في شركة الحافلات وآخر في البلدية، والسبب رفض سائق حافلة عامة ركوب سيدة منقبة. ينتظر انتهاء التحقيقات لمعرفة ما إذا سيدفع السائق غرامة باهظة أم لا.

لم يسمح سائق حافلة عمومية بمدينة لير في ألمانيا لسيدة منقبة بركوب الحافلة، ولذلك فإنه يواجه الآن احتمال تغريمه مبلغاً مالياً كبيراً. وقالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لير بولاية سكسونيا السفلى الألمانية إن سائق الحافلة ربما يضطر لدفع غرامة مالية جراء رفضه أكثر من مرة السماح لمنقبة بركوب الحافلة، مشيرة إلى أن الشركة المشغلة للحافلة ستتخذ إجراءات إدارية ضد السائق بسبب ذلك.

وكان السائق قد رفض صعود السيدة الحامل، التي كانت تلبس رداءاً طويلاً ونقاباً، إلى الحافلة التي يقودها. وقال إدوارد دينكيلا، المتحدث باسم بلدية المدينة، إن هناك استجواباً للسائق وشركة الحافلات بشأن الواقعة المتكررة، وإن الغرامة المالية يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف يورو كحد أقصى وفقاً لدرجة المخالفة الإدارية.

وحسب الشرطة، فقد قام زوج السيدة المنقبة بتقديم بلاغ رسمي ضد السائق، فيما أقرت شركة الحافلات، التي تعمل تحت مظلة بلدية المدينة، في بيان لها بالتصرف الخاطئ للسائق. وأوضح المدير التنفيذي للشركة، تيمو بوبِنجا، أن تصرف السائق كان جهلاً منه "ولكن مثل هذا الشيء ما كان له أن يحدث ولا يجوز له أن يتكرر".

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