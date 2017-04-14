نكشف موقف شريف إكرامي من مواجهة أسوان

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كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير شريف إكرامي، حارس مرمى القلعة الحمراء، من مشاركته في مباراة أسوان، يوم الأحد المقبل.

وأكد المصدر أن شريف إكرامي، يعاني من آلام في أنكل القدم من قبل مباراة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد، ولكنه شارك بصورة عادية بعد تأكيده أنه قادر على المشاركة.

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وأضاف المصدر أن خروج إكرامي مع خالد محمود طبيب الأهلي، من المران الصباحي، لا يدعو للقلق، مؤكدًا أن اللاعب سيشارك بشكل طبيعي، بمباراة أسوان.

ويغادر فريق الأهلي صباح غدا السبت، إلى محافظة أسوان، لخوض لقاء الفريق الجنوبي، الأحد المقبل، على ستاد أسوان، ضمن مؤجلات الجولة الـ 22، بالدوري المصري الممتاز.