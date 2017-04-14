مرموش يقود هجوم وادي دجلة.. ومحمد أشرف للطلائع

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أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدورى لممتاز، على استاد «الدفاع الجوى».

وجاءات تشكيلة دجلة كالتالي:

حراسة المرمي: عصام الحضري.

خط الدفاع: السيد سالم، ومحمود علاء، ومحمد أنور ومصطفى طلعت.

خط الوسط: محمد هلال، وديفيد اوفي، وحسام عرفات، ومحمد شريف.

خط الهجوم: عمر مرموش، وعرفه السيد.

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وفي المقابل أعلن طارق يحي تشكيلة فريق طلائع الجيش، وجاءات كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عاصم صلاح، ومحمود البدري، ومعتمد محسن، وسعد حسني.

خط الوسط: بلال جمال، وفرانك ستيفن، ومحمد أشرف "روقه".

خط الهجوم: أحمد عيد عبدالملك، ومحمد أشرف، وعموري.