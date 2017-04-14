تسويق سلبي.. سمر يسري تحصي خسائرها بعد حلقة محمود حميدة

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انفعل الفنان محمود حميدة في حديثه على الإعلامية سمر يسري، خلال أولى حلقات برنامج "أنا وأنا"، الذي يذاع عبر فضائية "أون إي"، قائلًا لها: "إنتي مش عارفة بتقولي إيه، وعلى فكرة انتي مابتفهميش".

وجاء ذلك بسبب استفزاز "يسري" له، ومحاولتها استغلال تصريح سابق لحميدة مع الإعلامية راغدة شهلوب، قال فيه إنه "يكره دناءة نفسه".

وقالت سمر له: "أنت تتصف بالدناءة، وقلت ذلك مسبقًا"، فرفض "حميدة" ذلك الوصف قائلًا لها: "أنا ما قلتش كده ومش من حق حد يقولي كده، أنا قلت نفسي فيها دناءة زي أي نفس، ولكن صفة الدناءة مش عندي إطلاقًا"، لتعرب المذيعة عن استيائها، وترد عليه بحدة قائلة: "لأ على فكرة أنا بفهم كويس".

خفضت الحلقة كثيرًا من أسهم سمر يسري، وعرضتها للكثير من الانتقادات، ونبرز هنا بعض ردود الفعل والآثار السلبية التي طالتها بعد الحلقة.

هجوم تامر حبيب

أعرب السيناريست تامر حبيب عن رأيه في الحوار الذي دار بين حميدة وسمر، عبر حسابه على "فيسبوك"، وقال إنه شعر بوجود فجوة بينهما في التفكير، وإن محمود حميدة كان يحاول تمالك نفسه حتى لا يوجه لكمة لوجه سمر.

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غضب الجمهور

أثارت الحلقة غضب عدد كبير من الجمهور بعد عرضها، فجاءت أغلب التعليقات على "فيسبوك" مصحوبة بالسباب، وكان منها: "المذيعة دي دون المستوي"، وقال واحدة من رواد الموقع: "أصلا من قال عليها مذيعة دي وحدة(...) وتعلمت فين الاعلام وامتى وحدة قليلة اخلاق واسئلتها (...) متلها محمود حميدة دا ممتل وهرم ورجل صريح وبمليون راجل والمفروض كانت دي(...) الي عملت معاه اللقاء تعرف حدودها ومكان الاستاد محمود حميدة قبل ما توقف قدّامه تتهمه مَش تسأله (...) ما عرفش ازاي يوصلو للإعلام متل الأشكال دي لا أذب ولا خلاق".

تسويق سلبي للبرنامج

كانت حلقة الفنان محمود حميدة هي الأولى في برنامج "أنا وأنا"، الذي يذاع عبر فضائية "أون إي"، واعتبر الكثيرون أن الهجوم الذي نالته تلك الحلقة سيؤثر بالسلب على نسب مشاهدات بقية الحلقات، على الرغم من ضخامة إنتاج البرنامج.