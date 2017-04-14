بالصور.. 9 أجهزة شرطة الأكثر وحشيةً في العالم.. لن تتوقع رقم 3

شيماء مصطفى

تعتبر حماية الشعب وحراسة القانون، هي المهمة الأولى لأجهزة الشرطة حول العالم، فضلا عن الحفاظ على استقرار المجتمع، والسيطرة على العنف، ولكن هذا لا يعني أن تتحول وظيفتهم إلى عقاب.

ونشر موقع "ووندرز ليست" الآسيوي أكثر 9 أجهزة شرطة وحشية حول العالم:

1. الولايات المتحدة

بحسب الموقع، أصبحت الشرطة الأمريكية الأكثر وحشية في العالم بعد هجمات 11 سبتمبر، مضيفًا أن بداية الحرب على الإرهاب منحتها حصانة ضد الحقوق المدنية والقانونية للمواطنين.

2. جنوب أفريقيا

تشير الأرقام إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يُقتلون على يد الشرطة في جنوب أفريقيا كل عام، وفي 2016، قُتل ما يقرب من 244 شخص واغتصب 124 على أيدي رجال الشرطة.

3. الصومال

الشرطة الصومالية في حالة سيئة للغاية؛ بسبب الحرب الأهلية، وفي 2009، انضم أكثر من ألف ضابط شرطة مدرب على أيدي الألمان إلى الميليشيات الإرهابية، ويلجأ الضباط إلى إجراءات غير مشروعة؛ لزيادة دخولهم.

4. روسيا

عمليات القتل في أقسام الشرطة الروسية شائعة جدًا، ومن أشهر حالات القتل الموسيقي "سيرجي بيستوف"، في سبعينيات القرن الماضي، والذي ألقي القبض عليه في جراج يملكه، بتهمة حيازة المخدرات، وفي اليوم التالي، ذهبت زوجته لتتعرف على جثمانه.

5. كينيا

تعاني الدولة الأفريقية من تفشي الفساد؛ ولكن عندما خرج شعبها عام 2016 للاحتجاج، قابلته الشرطة بالعنف والعقاب.

6. هايتي

ظهرت وحشية الشرطة في هاييتي، من خلال تحويل جزيرة "إيل فاش" إلى وجهة سياحية، فبدلا من اتباع الإجراءات المعروفة للاقتناء والإجلاء، قامت بهدم المنازل، وتعاملت بعنف مع أي شخص احتج على الوضع.

7. إيران

قبل الثورة الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي، كانت تشتهر الشرطة الإيرانية بوحشيتها وعنفها، وخاصة جهاز "السافاك"؛ لقمع المعارضة، وبعد الثورة، أكدت عدم تغيير استراتيجيتها في مواجهة مظاهرات 2009، عندما قتلت 36 شخصًا.

8. أفغانستان

تتعامل بقوة مع الجميع؛ لأنها تعتبرهم أعضاء في حركة "طالبان" الإرهابية، وبعد انتشار أي فيديو تعذيب، يخرج المتحدث باسم شرطة المدينة ويقول: "الفيديو مزيف".

9. البرازيل

دخلت القائمة منذ شهور؛ نظرًا لمهمة حماية أولومبياد "ريو دي جانيرو"، وتحصل الشرطة على رخصة من الحكومة ؛ للسيطرة على أي موقف.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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