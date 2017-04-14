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انقلاب سيارة نقل محملة بالوقود بالطريق الزراعي

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انقلاب سيارة نقل محملة بالوقود بالطريق الزراعي انقلاب سيارة نقل محملة بالوقود بالطريق الزراعي

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة نقل محملة بالوقود

كتب - علاء عمران:

‏‫شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حالة من التكدس المروري، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة محملة بالوقود.

تلقى اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث بالكيلو 81 بالطريق المشار إليه.

وتبين بالفحص، أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "وليد. س"، 35 عاما، في الاتجاه القادم من القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني، وانقلاب السيارة، وتسرب الوقود على الطريق، وإصابة السائق.

وقام رجال المرور بتحويل حركة المرور للطريق الزراعي القديم؛ لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

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