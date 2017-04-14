بالصور- تشييع جثمان المجند "حسام التابعي" بمسقط رأسه في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شيّع أهالي مدينة السرو بمحافظة دمياط، جثمان المجند حسام أيمن التابعي، اليوم الجمعة، في جنازة عسكرية مهيبة يتقدمها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وسط هتافات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء.

وانطلقت الجنازة التي شارك فيها الآلاف من الأهالي مسجد أبو الحمايل بالمدينة، حتى وصلت إلى مقابر الأسرة في ظل إجراءات أمنية مشددة، في الوقت الذي قال فيه محمود بيومي، صديق الشهيد، إنه كان محبوبًا من الجميع ولا تفارق الابتسامة وجهه وكان شجاعًا يفخر بخدمته في شمال سيناء، مضيفًا: "حسام حصل على دبلوم فني صناعي وكان يعمل ويساعد أسرته وتمنى أن يموت شهيدًا وكان يخبر الجميع بذلك وهو الخير الذي أكرمه الله به".

واستشهد التابعي، البالغ من العمر 21 عامًا، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء تأديته الخدمة العسكرية بمدينة العريش، وقدمت دمياط خلال العامين الأخيرين 30 شهيدًا، ويعد الشهيد رقم 31 من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين قتلوا في عمليات تخريبية بسيناء.