الشرطة الإيطالية تصادر 4.5 مليون من بيض عيد الفصح

روما- (د ب أ):

ذكرت شرطة الأموال والجمارك الإيطالية، اليوم الجمعة، أنه تمت مصادرة أكثر من 4.5 مليون من بيض عيد الفصح في جنوب إيطاليا لاحتوائها على لعب أطفال أو دميات "خطيرة" أو لاتحمل ملصقات تتضمن معلومات أساسية للمستهلكين.

وقال بيان صادر عن الشرطة إن البضائع المصادرة المصنوعة في الشرق الأقصى على ما يبدو، تحمل ملصقات تنقصها بيانات بلد المنشأ وغيرها من البيانات التي تتطلبها تشريعات إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ومن بينها كتيبات التعليمات الخاصة باللعب.

وقالت شرطة الجمارك إنها قلقه بشدة حيال اللعب الكهربائية التي كانت سيئة الصناعة و"هشة للغاية"، ولذا تمثل خطرا حقيقيا على المستهلكين " الأصغر سنا خاصة".

ونفذت عملية الشرطة التي يطلق عليها "عيد الفصح الآمن" في كوزنسا بإقليم كالابريا جنوبي البلاد.

وتم توجيه بلاغات للنيابة العامة بحق ستة أشخاص يمثلون الشركات التي شملتها عمليات المصادرة لاخضاعهم للتحقيقات الجنائية.