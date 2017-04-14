الإنتاج الحربي والسفير الصربي بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجمعة، دراجان بيسنيتش، سفير صربيا بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

واستهل "العصار" اللقاء بالترحيب بالسفير الصربي، مؤكداً على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا.

كما استعرض إمكانيات شركات وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي والمدني وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه أشاد "بيسنيتش" بخبرة شركات الإنتاج الحربي المصري، وأعرب عن رغبته في تبادل الزيارات بين الطرفين، وتعزيز ودعم التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين الصديقين.