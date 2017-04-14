البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه المقرر أن سافرت إلى أسوان فجر اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أسوان، الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة لتضم 22 لاعبا، هم..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول، صبري رحيل.

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خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، أحمد حمودي، عمرو بركات، جونيور أجاي، ميدو جابر، كريم نيدفيد، كوليبالي، عمرو جمال.

كما استبعد حسام البدري، 9 لاعبين من قائمة الفريقه لمواجهة أسوان، وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي.." مروان محسن وعماد متعب وأحمد حجازي بسبب الإصابة، وباسم علي بسبب تأدية مناسك العمرة، ومسعد عوض وحسين السيد وصالح جمعة وأكرم توفيق ومؤمن زكريا".