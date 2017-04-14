الإسماعيلي يخشى مفاجآت الشرقية.. ودجلة يصطدم بالجيش

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يستضيف نادي الإسماعيلي، نظيره الشرقية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ 5 مساءً، بستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني فرانتشيك ستراكا، المركز العاشر برصيد 28 نقطة، جمعهم من 22 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 13 وخسر 4، وسجل الفريق 30 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

فيما يأتي الشرقية بقيادة مديره الفني عماد النحاس، في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 23 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر 17، وسجل الفريق 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا.

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بينما يحتضن استاد القاهرة الدولي، مواجهة وادي دجلة أمام طلائع الجيش، والتي ستقام في الساعة الـ 8 مساءً.

ويحتل وادي دجلة بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن برصيد 31 نقطة، جمعهم من 23 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 وخسر 8، وسجل الفريق 29 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 26 هدفًا.

في المقابل، يأتي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، في المركز السابع برصيد 32 نقطة، جمعهم من 22 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 وخسر 6، وسجل الفريق 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 27 هدفًا.