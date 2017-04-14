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حساسين: وزارة الأوقاف «نايمة في العسل».. وأحنا اللي بندفع التمن

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حساسين: وزارة الأوقاف «نايمة في العسل».. وأحنا اللي بندفع التمن حساسين: وزارة الأوقاف «نايمة في العسل».. وأحنا اللي بندفع التمن

التحرير

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قال الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن الانتحاري ممدوح أمين محمد بغدادي، والذي فجر كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية، بنى زاوية قرب الجبل منذ سنوات، وبالتحديد عقب ثورة يناير، واستقطب إليها عددًا من أهالي القرية.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، أن الانتحاري كان دائم الصلاة بها، ودائمًا ما يكفِّر الصوفية بالقرية.

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وتابع: «وزارة الأوقاف نايمة في العسل، ولما نسأل وزير الأوقاف يقولك الأوضاع تحت السيطرة، الوضع كارثي وممكن ناس تعمل عمليات إرهابية تاني وتالت، وفي الآخر أحنا اللي بندفع التمن».

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التحرير

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