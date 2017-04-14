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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة 14 إبريل 2017 في مصر

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة 14 إبريل 2017 في مصر ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة 14 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الجمعة  :

السعر العالمي : 1,287.24 دولار أمريكي .

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 738
عيار 22 677
عيار 21 646
عيار 18 554
عيار 14 431
عيار 12 369
الاونصة 22,961
الجنيه الذهب 5,168
الكيلو 738,286
 
المصدر : 365

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